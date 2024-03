Heiligenblut: Möglicher Betriebsschluss Ende März

„Die Stilllegung ist eine der Optionen, die am Tisch liegt. Diese ist ein Horrorszenario, aber vorwarnpflichtig, daher die öffentliche Information. Da geht es auch um die Sicherheit für die Mitarbeiter“, so Gruber. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass das Skigebiet Heiligenblut ein wunderschöner Ort ist und das Skigebiet eine Zukunft haben kann. Die Rahmenbedingungen haben sich in letzter Zeit aber verschlechtert.“