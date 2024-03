Umweltaktivisten protestierten wieder gegen Tesla

Andere Linksextremistinnen und Linksextremisten waren gewaltbereit. Die „Vulkangruppe“ hat am 5. März einen Hochspannungsmast in Brand gesetzt (siehe Video oben). Dadurch kam es nicht nur im Tesla-Werk in Grünheide, sondern auch in mehreren Ortschaften in der näheren Umgebung zu Stromausfällen. Am Montag hieß es, dass die Stromversorgung wohl vor Ende dieser Woche wieder hergestellt werden könne. Steinbach lobte die beteiligten Unternehmen, die „im Drei-Schicht-Betrieb geackert“ hätten.