Ryan Gosling rockte im knallpinken Glitzer-Anzug

Gekleidet in einem pinken Anzug - ein Tribut an Marilyn Monroes pinkes Kleid in dem Video zu „Diamonds are a Girls Best Friend“ - und begleiten von vielen Tänzern ließ sich Ryan Gosling bei seinem Auftritt zum „Barbie“-Song „I’m Just Ken“ feiern. Gemeinsam mit Slash rockte er als Ken die Bühne.