Motorradfahrer (56) nach Crash auf Intensivstation

Schwerer Motorradunfall in der Nacht auf Samstag in Tirol! Ein 56-Jähriger kam in Mils bei Hall mit seinem Gefährt zu Sturz und landete in einem Feld. Ein Autofahrer fand den Einheimischen schwer verletzt und setzte die Rettungskette in Gang. Der Biker musste auf die Intensivstation gebracht werden.