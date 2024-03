Goalie-Wechsel beim WAC! Ein Testlauf - oder mehr?

Kein Gedanke an Abschied

Vom Klub (der bei beiden Keepern Optionen hält!) wird’s als „Testlauf“ für „Güti“ verkauft - ob mehr dahintersteckt, ob man damit bereits eine „Wachablöse“ in Hinblick auf die neue Saison einleitet, einen Legionärsplatz „freischaufeln“ will, wird sich zeigen. In keinster Weise stimmt jedenfalls das Gerücht, dass Bonmann von sich aus an einen Abschied aus Wolfsberg denkt. „Ich hab bis jetzt mit keinem Klub gesprochen, bin gern bereit, zu bleiben. Die Entscheidung jetzt ist bitter und enttäuschend für mich, aber ich will sportlich damit umgehen.“