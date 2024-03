Neues Medizinstipendium: Land legt Bauchfleck hin

Um dem Ärztemangel in der Steiermark endlich Herr zu werden und Mediziner nach der teuren Ausbildung im steirischen Gesundheitssystem zu halten, starteten Land Steiermark, Kages und die Med-Uni Graz im März 2023 einen Versuch: Mit vereinten Kräften wollte man zehn Millionen Euro in ein neu erdachtes Studienprogramm pumpen. Der Deal: Studenten werden finanziell unterstützt, je nach Studienfortschritt mit einem Betrag zwischen 950 und 2200 Euro. Im Gegenzug verpflichten sich die angehenden Ärztinnen und Ärzte, für maximal 72 Monate in den Kages-Häusern zu arbeiten. Politik und die Chefitäten im Spitalswesen klopften sich gegenseitig auf die Schultern.