Jeder Tag sollte Frauentag sein

Aber noch immer ist es bis zur echten Gleichberechtigung in Sachen Einkommen, Sorgearbeit, Chancengleichheit, Gewaltprävention etc. ein langer Weg, den Frauen täglich gehen müssen, damit sich wirklich etwas ändert. Solange, bis ein Weltfrauentag nicht mehr nötig sein wird. Wie steht es in diesem Kulturhauptstadt-Jahr so treffend auf dem Bad Ischler Postamt: „Solong ois bleibt, weils oiwei scho so woa, bin i Feministin!“