Benko: Bauchfleck in absoluter Rekordzeit

In der „Krone“ wurde an dieser Stelle am Anfang des Benko-Dramas die Frage aufgeworfen: Und was ist mit ihm privat? Hat er so viel auf die Seite geschafft, dass ihn das nicht mehr kratzt? Wenn er so gedacht hat, dann hatte er die Rechnung ohne Wolfgang Peschorn gemacht, den obersten Chef der Finanzprokuratur. Der sorgte sehr schnell dafür, dass Benko wegen Steuerschulden zur Verantwortung gezogen wurde–man darf davon ausgehen, dass das nur der erste Akt in einer Finanztragödie ist.