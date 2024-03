Insolvenz-Tsunami: Die private Pleite von Benko

Die unmittelbaren Auswirkungen auf die bereits eröffneten Signa-Pleiten sind gering: Benkos Anteile am Konzern sind in diskreten Privatstiftungen in Österreich sowie in Liechtenstein gebunkert. Benkos Gläubiger werden jedoch genau beobachten, welche Schritte der Innsbrucker Insolvenzverwalter in den nächsten Wochen und Monaten in die Wege leiten wird, um auf die Vermögenswerte der Benko-Stiftungen zuzugreifen.