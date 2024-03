Frau (91) in Krankenwagen von Trage geschleudert

Ein 59-jähriger Mann war am Mittwoch um 16.30 Uhr in Feldkirch auf der L190 in seinem Wagen unterwegs, als er in einem Kreuzungsbereich abbiegen wollte. Dabei dürfte er einen Rettungswagen übersehen haben, der sich ebenfalls der Kreuzung näherte, allerdings auf der Busspur. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern, Pkw und Rettungswagen krachten ineinander.