USA: Maskierte feuern auf Schüler - acht Verletzte

Ein Jugendlicher in kritischem Zustand

Die verletzten Schüler, die alle die Northeast High School besuchen, seien zwischen 15 und 17 Jahre alt. Einer, ein 16-Jähriger, sei von neun Kugeln in den Oberkörper getroffen worden und befinde sich in einem kritischen Zustand. Die anderen Jugendlichen würden sich in einem stabilen Zustand befinden, berichtet Bethel auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.