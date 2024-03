Oscar-Anwärterin Emily Blunt geheim in Österreich

So viele Stars wie noch nie waren gerade hintereinander in Österreich. Nach Liz Hurley, Nicole Kidman, Natalie Portman und Guy Ritchie war auch „Jack Ryan“-Held John Krasinski in Wien zu Gast. Was keiner wusste, die „Krone“ aber erfuhr: Seine drehfreie Zeit verbrachte er mit seiner Frau Emily Blunt. Und die wird, mit ein bisserl Glück, am Sonntag einen Oscar gewinnen.