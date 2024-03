Heizkesselexplosion riss Loch in Dach von Bäckerei

Eine heftige Explosion erschütterte am Mittwochnachmittag das Ortszentrum von Hartkirchen. Ein Heizkessel dürfte in einer Großbäckerei explodiert sein. Am Dach des Gebäudes klaffte ein riesiges Loch. Sechs Feuerwehren wurden zum Einsatzort gerufen. Verletzt wurde bei dem Vorfall offenbar aber niemand.