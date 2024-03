„Jeder Oberösterreicher soll einspeisen können“

LH begrüßt Beschluss

Die Netzbetreiber fordern daher eine langfristige Strategie für Finanzierung, personelle Ausstattung und Priorisierung von Projekten, die dem Klimaschutz dienen. Am Mittwoch wurde im Ministerrat der raschere Ausbau der Stromnetze beschlossen. „Das ist ein Gebot der Stunde. Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen in unserem Land brauchen Versorgungs- und damit Planungssicherheit. So wird gewährleistet, dass die Stromnetze etwa durch die Stromproduktion privater PV-Anlagen nicht überlastet werden“, ist auch LH Thomas Stelzer überzeugt.