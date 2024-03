Immer mehr Steirerinnen machen sich selbstständig

Chefetagen immer noch in Männerhand

So erfreulich der Gründerinnen-Boom in diesen Segmenten ist, die Chefetagen großer Konzerne sind weitgehend immer noch von Männern dominiert. „In den Vorstandsetagen von börsennotierten Unternehmen besetzen Frauen nur 19 von 212 Chefsesseln, in den Aufsichtsräten sind nur 9,5 Prozent Frauen vertreten“, erklärt Gabi Lechner.