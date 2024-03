Warum eine Wahl-Steirerin das Gründerrisiko wagte

Warum tu ich mir das an? Wer kennt sie nicht, diese bohrende Frage in einer Sinnkrise? Vor allem Neu-Gründer stehen immer wieder vor großen, nahezu unüberwindbaren Hürden. Doch Durchhänger und Rückschläge gehören zum Unternehmertum dazu. Wir haben mit der Wahl-Steirerin und Unternehmerin Verena Stipsits gesprochen, wie sie ihre „Müsli-Krisen“ gemeistert hat und so erfolgreich wurde.