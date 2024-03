19 Bände zeigen Ödön von Horváths Arbeitsweise

Vorgestellt wird die Ausgabe mit prominenter Unterstützung am 18. März um 19 Uhr im Grazer Literaturhaus: Da liest Johannes Silberschneider Passagen aus Horváths Stücken. Es folgen Termine in Wien (22. 4., Österreichische Gesellschaft für Literatur), Klagenfurt (29. 4., Robert-Musil-Institut), Innsbruck (13. 5., Brenner-Archiv) und im September bei der Horváth-Gesellschaft in Murnau.