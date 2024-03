Noch ein Wohnskandal wäre für Salzburg fatal

Auch dank des Wahlkampfs in Salzburg dürfte sich herumgesprochen haben, welche Auswirkungen ein angespannter Wohnungsmarkt mit sich bringt. In Ballungsräumen ist die Bleibe nicht mehr finanzierbar. Man zieht aufs Land, der Fußabdruck auf dem Weg in die Arbeit wird größer, Grünflächen werden kleiner. Junge treten die Flucht an, notwendige neue Arbeitskräfte entscheiden sich ob der hohen Lebenshaltungskosten gleich für günstigere Bundesländer. Man könnte annehmen, die Probleme seien groß genug.