Radler und E-Biker schwerst betrunken unterwegs

Schon am Nachmittag zerlegte es in Liefering einen 42-Jährigen mit seinem E-Scooter. Er sei von einem Pkw überholt worden und bei dessen Einordnen ohne Berührung gestürzt, berichtete der trinkfreudige Mann. Der Alkotest ergab ganze 2,62 Promille! Am Abend wurde schließlich noch ein 35-jähriger Autofahrer kontrolliert, er hatte 1,22 Promille. Er musste den Führerschein abgeben. Alle vier Alkolenker werden angezeigt.