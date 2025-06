Mann geht auf Kontrahenten mit Fäusten und Axt los

Ein Zeuge hatte am Sonntag, kurz nach 7 Uhr in der Früh, in Salzburg-Mülln beobachtet, wie der Beschuldigte mit Fäusten und Füßen auf das Opfer eingeschlagen sowie mit einer Axt losgegangen war. Beim Eintreffen der Polizei entfernte sich der 33-jährige Beschuldigte bereits vom Tatort. Er konnte unmittelbar darauf aber angehalten werden.