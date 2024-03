„Vielleicht müssen wir kleinere Lifte zurückbauen“

Nach dem Bericht der „Krone“ über einen Rundruf unter Tirols Liftbetreibern, die die Hoffnung haben, dass die Wintersaison noch bis Ostern durchgeführt werden kann, meldet sich Walter Tschon zu Wort. Der stellvertretende Landesumweltanwalt meint beim Besuch in der Redaktion, dass „wenn man zum Fenster hinaussieht, der Winter nicht mehr so aussieht wie vor 30 oder 20 Jahren“. Die Zeitfenster, in denen Skifahren möglich sei, würden kürzer werden, ist er überzeugt.