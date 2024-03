Kärntens Fleischereien stehen in den Startlöchern

Rechtzeitig bestellen

Auch immer beliebter werden Aufschnittplatten, bei denen die Lebensmittel bereits fertig angerichtet werden. „Viele Kunden frieren das Fleisch vorher nicht mehr ein, sondern wollen direkt am Karfreitag beziehungsweise Karsamstag ihre Osterjause abholen. In Zeiten wie diesen, wo das Angebot von frischer Zubereitung dominiert wird, merkt man das immer deutlicher. Daher ist es empfehlenswert, die Bestellungen so früh wie möglich abzugeben, damit längere Wartezeiten verringert werden können“, so Plautz.