Der analytische Blick des Manfred Willmann

Unterschiedliche Werkserien

Und es lohnt sich, die ausgewählten Beispiele aus den unterschiedlichsten Werkserien, die sich bei Willmann oft über viele Jahre erstrecken, genauer in Augenschein zu nehmen. Der Fotokünstler zeigt nur auf den ersten Blick ganz alltägliche Situationen. Seine Konzepte reichen viel weiter in die Tiefe, erkunden in jeder einzelnen Aufnahme die Möglichkeiten der Fotografie, erzählen von sozialen Hintergründen, spielen mit unserer klischeebehafteten Erwartungshaltung.