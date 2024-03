65-Jährige in Spital erlitt Schussverletzungen

Im Laufe des Einsatzes war bekannt geworden, dass die Wohnung der Frau in Eschweiler am Montagnachmittag ausgebrannt war. Sie wird verdächtigt, den Brand selbst gelegt zu haben. Das Kölner Polizeipräsidium berichtete am Dienstag in der Früh von einem entsprechenden Brief. Einzelheiten zu den Hintergründen wurden zunächst nicht bekannt.