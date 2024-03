Israelischer Minister fordert Verhandlungsende

Hamas: „Geiseln sind in verschiedenen Gebieten“

Am Montag trafen sich Vertreter aus den Vermittlerstaaten USA, Katar und Ägypten mit der islamistischen Hamas zum zweiten Tag einer Gesprächsrunde in Kairo. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu fordert von der Terrororganisation unter anderem, eine Liste mit den Namen der noch lebenden Geiseln in ihrer Gewalt vorzulegen. Die Islamisten könnten wegen der israelischen Angriffe nicht sagen, welche der aus Israel entführten Geiseln noch am Leben seien, sagte ein hochrangiges Hamas-Mitglied dem britischen Sender BBC am Sonntag. „Sie sind in verschiedenen Gebieten mit unterschiedlichen Gruppen“, hieß es.