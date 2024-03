Was führen sie denn mit dem Verletzten auf?

Nachspielzeit in der Partie Fluminense gegen Botafogo. Die Gäste wollen die 3:2-Führung ins Trockene bringen, ein paar Über-Minütchen gilt‘s noch zu überstehen. Da greifen die Protagonisten schon einmal in die Trickkiste. Herhalten muss ein verletzter Spieler. Der wälzt gerade schmerzgekrümmt am Spielfeldrand - außerhalb. Um Zeit zu gewinnen, eilt ein Kollege herbei und schleppt ihn wieder zurück ins Spielfeld. Eh klar, es gilt Zeit zu gewinnen. Das überreißen auch die Gastgeber. Woraufhin der heimische Keeper herangestürmt kommt und den Verletzten wieder rauszerrt. Und kurz drauf mitansehen darf, wie wiederum ein Botafogo-Spieler kommt und den Verletzten wieder zurück ins Spielfeld rollt.