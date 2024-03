Wegen Putins Propaganda-Spielen den Job verloren

Ajdin Islamovic ist ein talentierter Kicker und läuft in der Salzburger Liga regelmäßig für Straßwalchen auf. Als eSportler ist der 25-Jährige sogar noch besser. Bis vor kurzem stand er als Profi bei Greuther Fürth unter Vertrag. Bis er – so wird berichtet – den Klub darum gebeten hat, nach Russland reisen zu dürfen, um dort an den „Games of the Future“, den Spielen der Zukunft, teilnehmen zu können.