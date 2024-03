Alpenklänge einmal anders

Wir erinnern uns: Lange Jahre wurde im Ländle im Monat Februar Oper gespielt, als Zusammenarbeit des Vorarlberger Landestheaters mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, das die Oper auch in seinem Abo führte. In diesem Jahr ist aus budgetären Gründen keine Opernproduktion möglich, und so entschädigte das SOV seine Abonnenten mit einem außergewöhnlichen Konzertabend. Dieser fand am Samstag und Sonntag jeweils im Festspielhaus Bregenz statt. Beide Punkte des Programms standen in Verbindung mit den Alpen.