Heftiger Sturz! Sorgen um Kombinierer Seidl

ÖSV-Duo liegt voran

In Abwesenheit von Saisondominator Jarl Magnus Riiber haben die ÖSV-Kombinierer beim Weltcup in Lahti am Sonntag vor dem Langlauf eine Doppelführung inne. Stefan Rettenegger (132 m) lag fünf Sekunden vor Johannes Lamparter (136,5) vorne. Dritter war mit 31 Sekunden Rückstand der Este Kristjan Ilves (126,5).