Blutbad in Burkina Faso: 170 Menschen „exekutiert“

Bei Überfällen auf drei Dörfer in Burkina Faso in Westafrika vor einer Woche sind nach neuen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mindestens 170 Menschen getötet worden. Der zuständige Staatsanwalt erklärte am Sonntag, er sei am vorigen Sonntag über „massive tödliche Angriffe“ in den Dörfern Komsilga, Nodin und Soroe in der nördlichen Provinz Yatenga informiert worden.