Wirksame Rezepte gegen den Ärztemangel gesucht

Silvia Moser, Gesundheitssprecherin der Grünen dazu: „Ich hoffe, es wird tatsächlich eine in die Zukunft gerichtete Gesamtreform und nicht nur wieder eine Aneinanderreihung von Einzelmaßnahmen wie die Schließung der Gynäkologie in Waidhofen an der Thaya sowie Waidhofen an der Ybbs und der Neurologie in Mauer.“ Sie fordert eine „ordentliche Gesundheitsplanung“ von der Landesregierung. Zeit dafür gibt es–für den „Nachdenkprozess“ sind 15 Monate anberaumt.