Horner und Halliwell lächeln in Bahrain verliebt

Zumindest auf den via Agenturen eingetrudelten Fotos wirkt es so gar nicht, als hätten die beiden eine etwaige Ehekrise zu meistern. Horner und Halliwell zeigen sich demonstrativ in trauter Zweisamkeit, lächeln entspannt, geben sich einander zugeneigt, führen gemeinsam Smalltalks mit anderen Personen. So, als wäre nie etwas passiert.