Geri Halliwell fliegt zu Horner nach Bahrain

Treffen der Bosse

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und FOM(Formula One Group)-Boss Stefano Domenicali hielten einen Tag vor dem Grand Prix, während des dritten Trainings, auch noch ein Treffen in Bahrain ab. Thema: das weitere Vorgehen in der Causa Horner. Er selbst dürfte auch dabei gewesen sein - jedenfalls wurde am Weg zu den Chefs gesichtet. Am Kommandostand war er während des Trainings nur zu Beginn am Kommandostand zu sehen. Dann dürfte er zum Meeting gegangen sein.