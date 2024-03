Der Große Preis von Bahrain - ab 16 Uhr LIVE

Der Niederländer im Red Bull setzte sich am Freitag in Sakhir vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,228) und George Russell (+0,306) im Mercedes durch. Damit startet Verstappen beim Auftakt am Samstag (16 Uhr) vom ersten Startplatz in die Rekordsaison mit 24 Rennen. Für Verstappen war es die 33. Pole seiner Karriere, womit der 26-Jährige in der ewigen Bestenliste auf dem fünften Platz mit Jim Clark und Alain Prost gleichzog.