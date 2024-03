Vermögenssteuern: Der „Angriff“ auf die Millionäre

„Die Vielen in Österreich müssen sich um ein paar Bröserl streiten. Und die Reichen haben mehr Kuchen, als sie sich in einem ganzen Leben reinstopfen können“, rief ÖGB-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi im vollen J.J. Ender Saal in Mäder den Zuhörern entgegen. Zusammen mit der Leiterin des Momentum-Instituts, Barbara Blaha, warf er im Zuge des Diskussionsabends einen Blick hinter das österreichische Steuersystem.