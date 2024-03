Harter Kampf gegen das Faustrecht im Haus

Intensive Vernetzungstreffen

In regelmäßigen Abständen werden daher in Niederösterreich Runde Tische gegen Gewalt an Frauen abgehalten. Mit Erfolg, denn derzeit wird an einer österreichweiten Ausrollung des bewährten Konzeptes gearbeitet. „Die Unterstützung von Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern stehen jeder von Gewalt Betroffenen kostenfrei und anonym zur Verfügung“, so Elisabeth Cinatl, Sprecherin der NÖ-Frauenberatungsstellen.