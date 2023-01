Zivilcourage als Waffe gegen Gewalt an Frauen

Die erste Bluttat in Niederösterreich im heurigen noch jungen Jahr zeigt einmal mehr einen traurigen Anlassfall im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Just am Freitag, dem 13., endete in Berndorf im Bezirk Baden ein seit Langem schwelender Familienzwist tödlich. Ein 57-Jähriger attackierte, wie berichtet, aufgrund von Erbschaftsstreitigkeiten seine beiden Schwestern (58 und 59 Jahre alt) mit einem Messer. Die ältere der beiden starb, die jüngere wurde lebensgefährlich verletzt. Wie so oft stammt auch hier der Täter aus dem engsten Familienkreis.