Aus für Pendler-Transit: „Ganze Region atmet auf“

Kaum ein Grenzübergang hat in den vergangenen Jahren für mehr Aufregung gesorgt, wie jener in Schattendorf. Vor einem Jahr wurde dort durch die Einrichtung einer Baustelle die Grenze für den ungarischen Pendlerverkehr de facto geschlossen. Schon davor hatte die Gemeinde mittels Fahrverbot versucht, den „Pendler-Transit“ in den Griff zu bekommen - ohne Erfolg. Die Autos rollten weiter täglich vom ungarischen Agendorf kommend über die schmale Verbindungsstraße nach Schattendorf, vorbei an Kirche, Friedhof und Kindergarten.