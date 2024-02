EU-Wahl: Austrittsbündnis Öxit will antreten

Auch die Kleinparteien bringen sich vor der EU-Wahl nunmehr in Stellung. Das EU-Austrittsbündnis Öxit hat sich am Donnerstag in Wien vorgestellt und angekündigt, Unterstützungserklärungen für einen Antritt sammeln zu wollen. In Graz stellte sich unterdessen eine Liste der Corona-Maßnahmengegnerin Maria Hubmer-Mogg vor.