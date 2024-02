Unterländer hortete im großen Stil Kinderpornos

Der Angeklagte streitet die Taten nicht ab

„Ich war auf Chatforen unterwegs, um an pornografisches Material zu kommen“, räumt der 51-Jährige ein. Außerdem gibt er zu, einige Inhalte an Dritte weitergeleitet zu haben. „Viele Bilder habe ich aber auch wieder gelöscht, weil sie mir zu heftig waren“, zeigt sich der Angeklagte moralisch. Dabei macht er keinen Hehl daraus, dass er sich zu Mädchen im Alter von acht bis dreizehn Jahren hingezogen fühlt! Zwar habe er sich schon mal wegen seiner Neigung in Therapie begeben, diese allerdings abgebrochen. Warum, wisse er heute nicht mehr.