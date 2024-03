Auf den Spuren von Rätoromanen und Walsern

Ein ehemaliges Gasthaus mit langer Geschichte

Es gibt verschiedene Streckenvarianten: Man kann entweder bis Rapiert wandern und vorbei am Gafiduralift über den Labomweg Richtung Ludescherberg bis zum Ortsteil Grüneck. Oder man bleibt auf dem wenig befahrenen Sträßchen und folgt diesem bergan, am Sportplatz vorbei und weiter bis zum Zielort. Unterwegs hat man einen schönen Blick auf den Walserkamm und kommt auch am Standort des ehemaligen Gasthauses „Alte Rössle“ vorbei. Dieses befand sich direkt am Walserweg und Fuhrleute sowie ihre Tiere konnten hier nach dem steilen Anstieg aus dem Tal eine Rast einlegen.