Überlebte Dino-Asteroid: Fliegen-Erbgut erforscht

Die Schwarzhalsige Kamelhalsfliege (Venustoraphidia nigricollis) gehört zur artenärmsten Ordnung von Insekten mit vollständiger Verwandlung, also mit einem Puppenstadium, die in Europa weit verbreitet ist. Selbst im Zentrum Wiens, am Maria-Theresien-Platz zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum, lebt eine Kolonie.