Namen vieler Dinosaurier sind „rassistisch“

89 Dino-Namen „anstößig“

Ihr Ergebnis: 89 Dinosauriernamen sind „anstößig“, also etwa „rassistisch“ oder „sexistisch“. Als Beispiel steht in der Studie, die offiziell erst im April erscheint, etwa der 30 Tonnen schwere „Janenschia robusta“ – nach dem deutschen Paläontologen Werner Janensch (1878 bis 1969) benannt, der die Expedition in Tansania leitete.