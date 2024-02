Iranischer Rapper in Haft fleht um Hinrichtung

In den Texten seiner Lieder ging es um Ungleichheit, Unterdrückung und Arbeitslosigkeit. Das reichte dem iranischen Regime, um den Rapper zum Tode zu verurteilen. Der konkrete Vorwurf lautete: „Krieg gegen Gott“. Was unter diese Straftat fällt, wird nicht näher definiert. Die Anklage warf ihm zudem einen Mordversuch an einer Sicherheitskraft vor. Auch soll er einen Mistkübel angezündet haben - der Musiker bestreitet das. Gegen das drakonische Urteil legte Yasin schließlich Berufung ein - er hoffte, dass sein Fall danach neu verhandelt wird.