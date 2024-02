Fünf herausfordernde Jahre mit treuen Stammkunden

Junge Menschen für Musik begeistern

Darum freuen sie sich umso mehr, dass sie dieses Wochenende bereits das fünfjährige Jubiläum feiern dürfen. Vor allem treue Kunden haben zum Gelingen beigetragen - darunter zahlreiche Bands, Musikvereine, Vorarlbergs einzige Rhythmus-Guggamusik die Chaostätscher, aber auch Tonstudios wie Little Big Beat. Den Geschäftsinhabern ist besonders die Zusammenarbeit mit den heimischen Musikschulen und -Lehrern so wichtig. Denn sie spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, junge Menschen für die Musik zu begeistern. Das richtige Instrument ist dabei sehr wichtig. Und zwar sowohl im Hinblick auf z.B. die richtige Größe eines Instruments als auch was die Qualität anbelangt - und die muss nicht teuer sein.