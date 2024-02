Bayern: Diese Namen stehen auf Eberls Trainerliste

Neben Alonso fällt an der Säbener Straße auch der Name Zinedine Zidane. Der dreimalige Weltfußballer betonte vor wenigen Tagen, dass er in den nächsten Monaten eine Rückkehr auf die Trainerbank anstrebe. Zuletzt war Zidane bis 2021 Trainer von Real Madrid. Und: Laut „Bild“-Zeitung soll sich der 51-Jährige bereits im Umfeld der Bayern informieren. Zu Zidanes Vertrauten gehört auch Bayern-Legende Franck Ribéry.