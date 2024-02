Neue Namen! Holt Bayern einen Ex-Salzburg-Trainer?

Xabi Alonso ganz oben auf der Liste

Die Wunschlösung der Bayern-Verantwortlichen ist jedoch weiterhin Xabi Alonso. Mit Bayer Leverkusen sorgt der Spanier aktuell für Furore und ist am besten Weg, den FC Bayern nach elf Bundesligatiteln in Folge zu entthronen. Von 2014 bis 2017 kickte Alonso in München, den Klub kennt er also bestens.