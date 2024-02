Eberl legt los: „Die Karten werden neu gemischt“

„Wir sind in einer Jägerrolle“

Ob jetzt der große Kaderumbruch im Sommer folgt? Eberl: „Die Karten werden neu gemischt. Wir werden uns genau anschauen, wer in den nächsten drei Monaten - in denen wir ehrgeizige Ziele haben - mitzieht. Wer Bayern München das Herz und die Seele gibt, um diese Ziele vielleicht noch zu erreichen. Wir sind in einer Jägerrolle. Da zeigt sich Charakter und Mentalität. Das wollen wir einfach sehen.“