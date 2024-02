AK-Wahl: Dicke Luft in der Gesundheitsholding

Compliance: Strenge Vorschriften eingehalten?

So fragt Aufsichtsrat und 3. Landtagspräsident Peter Binder (SP) Aufsichtsratschef Franz Mittendorfer, die Mitglieder der Geschäftsführung Franz Harnoncourt, Karl Lehner und Harald Schöffl sowie seine Kollegen in dem Kontrollgremium, ob diese ganz spezielle Form der Wahlwerbung dem Vorstand bekannt war. Binder stellt in seiner E-Mail auch die Frage, ob es nicht ein Compliance-Thema geben könnte, denn: Cornelia Pöttinger, die bei der AK-Wahl für den ÖAAB/FCG kandidiert und für die Betriebsrat Ringler Werbung machte, ist als Aufsichtsrätin der oberösterreichischen Spitalsholding Kapitalvertreterin