Miranda Kerr ist zum vierten Mal Mama geworden

„Wir sind überglücklich über die Geburt unseres kleinen Sonnenstrahls, Pierre Kerr Spiegel“, schrieb Kerr auf ihrem Profil. „Wir könnten nicht aufgeregter sein, unseren vierten Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen. Wir fühlen uns so gesegnet.“

Name womöglich Hommage an Opa

Neben der lieben Nachricht zur Geburt ihres vierten Kindes veröffentlichte Kerr, die in den letzten Wochen immer wieder ihren Babybauch auf Instagram präsentiert hatte, auf Snapchat zudem ein Foto, das eine blaue Decke, in die der Name ihres Neugeborenen eingestickt ist, ein Paar gelbe Babysöckchen sowie einen Blumenstrauß zeigt.